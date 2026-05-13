Havazott a Mátrában: szerdára virradóra kifehéredett a Kékestető – videó

A kellemes, tavaszi időjárás a napokban meglehetősen csapadékosra fordult hazánkban, az előrejelzések szerint ráadásul a következő napok sem lesznek mentesek az esőtől. A záporok és zivatarok mellett pedig még havazásról is érkezett bejelentés - írja a Bors.

Májusi havazás a Kékesen: hó fedte be szerdára virradóra a tájat – Fotó: Pixabay

Havazás a Kékesen

Kedd este Magyarország legmagasabb pontján, a Kékesen kezdett havazni. A fagyosszentek a Mátrába tényleg meghozták a hideget: fagypont alá csökkent a hőmérséklet, megérkezett a havazás, a Kékes pedig kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett. Ez, valljuk be, meglehetősen ritka látvány májusban.

A magyar néphagyomány a májusi lehűlést a fagyosszentekhez – Pongráchoz, Szerváchoz és Bonifáchoz – köti. A május 12. és 14. közötti időszak évszázadok óta hírhedt a hirtelen lehűlésekről és a fagyokról, idén pedig ismét beigazolódni látszik a népi megfigyelés - írja a Kemma.

