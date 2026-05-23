Miért ne hagyjuk bekapcsolva a helymeghatározást folyamatosan?

A helymeghatározás az okostelefon egyik leghasznosabb funkciója – navigációnál, étteremkeresésnél vagy futárcsomagok követésénél valóban nélkülözhetetlen. Azonban a legtöbb felhasználó telefonjában nem egy-két, hanem tucatnyi alkalmazás rendelkezik hozzáféréssel a tartózkodási helyhez – és sok esetben ezek az appok akkor is aktívan lekérdezik a GPS-adatokat, amikor a háttérben futnak, sőt amikor egyáltalán nem használjuk őket.

A helymeghatározás sok alkalmazásnál alapértelmezetten bekapcsolva marad

Ez két szempontból is problémás: egyrészt folyamatosan terheli az akkumulátort, másrészt részletes képet épít fel a mindennapi szokásainkról, amely hirdetési célokra és adatelemzésre egyaránt felhasználható.

Mely alkalmazásoknak van valóban szükségük a helymeghatározásra?

A három legfontosabb kategória, amelynél érdemes átgondolni az engedélyeket:

Valóban szükséges a helymeghatározás a navigációs és térképalkalmazásoknál, a futárszolgálatok nyomkövető appjainál és az időjárás-alkalmazásoknál – de ezeknél is elegendő a „csak használat közben" mód, nem szükséges a folyamatos háttérhozzáférés. Ha a Google Maps csak akkor kap helyadatot, amikor aktívan navigálunk, az teljesen elegendő a funkció működéséhez. Felesleges a helymeghatározás a legtöbb közösségi média alkalmazásnál, játékoknál, bevásárlólistás és pénzügyi appnál, valamint szinte minden olyan programnál, amelynek alapfunkciója nem helyalapú. Ezek az alkalmazások általában azért kérik a helyadatot, mert az értékes hirdetési információ – nem azért, mert a működésükhöz szükséges. Különösen gyanús, ha egy alkalmazás „mindig" módban kéri a helymeghatározást – vagyis akkor is, amikor nem használjuk. Ez a beállítás indokolt lehet egy futáskövetőnél, de egy szótáralkalmazásnál vagy egy receptes appnál egyáltalán nem szükséges.

Hogyan ellenőrizzük és módosítsuk az engedélyeket?

Androidon a Beállítások / Helymeghatározás / Alkalmazásengedélyek menüpontban láthatjuk az összes appot, amely hozzáfér a GPS-adatokhoz, és azt is, hogy milyen szintű hozzáférést kaptak. iOS-en a Beállítások / Adatvédelem és biztonság / Helymeghatározási szolgáltatások alatt találjuk ugyanezt. Mindkét rendszerben apponként megadható, hogy az adott alkalmazás soha, csak használat közben, vagy mindig hozzáférhet-e a helyadathoz. Érdemes végiggondolni minden egyes appnál, hogy tényleg szükséges-e a hozzáférés – és ha nem, módosítani a beállítást.