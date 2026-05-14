Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Felháborító!

Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

Hepatitis A

Súlyos járvány ütötte fel a fejét Magyarországon, a hatóságoknak azonnal lépnie kell

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Többen fertőző májgyulladással betegedtek meg Hajdúhadházon, ezért a hatóságok azonnali intézkedéseket rendeltek el. A Hepatitis A-járvány miatt kézfertőtlenítő pontokat alakítottak ki, és fertőtlenítő csomagokat juttatnak el az érintett családokhoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hepatitis Ajárványvírus

Hajdúhadházon, 2026. május 14-én, csütörtökön számolt be az önkormányzat arról, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint Hepatitis A-járványhelyzet alakult ki a településen. A Hepatitis A-fertőzések pontos száma egyelőre hivatalosan nem ismert, de önkormányzati információk szerint legfeljebb 20 beteg lehet, miközben a kontaktszemélyek száma több százra tehető – hívta fel a figyelmet a HAON.

Hepatitisz A okozta sárgaság
Hepatitisz A okozta sárgaság 
Fotó: Wikipedia

Léptek a hatóságok

A járási hivatal közlése szerint megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az önkormányzati fenntartású intézmények bejáratainál kézfertőtlenítő pontokat helyeztek ki, az érintett családok pedig az ÁNTSZ által javasolt fertőtlenítő- és tisztítószereket kapnak.

Így terjedhet a Hepatitis A, azaz a vírusos májgyulladás

A Hepatitis A vírus jellemzően széklettel szennyezett vízzel, élelmiszerrel, jéggel vagy közvetlen érintkezéssel terjed, ezért a kézmosás és a higiénés szabályok betartása kulcsfontosságú. 

A fertőzés tünetei között hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom, valamint sárgaság is jelentkezhet.

Tünet nélkül is továbbadható

A betegség különösen azért jelenthet kockázatot, mert sok esetben enyhe vagy tünetmentes lehet, miközben a fertőzés továbbadható. A hatóságok ezért arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiéniára, különösen a gyakori, alapos kézmosásra.

Ez is érdekelheti:

Nem újabb Covid, mégis aggasztó a hantavírusjárvány terjedése – mutatjuk a térképet

Nemzetközi figyelmet váltott ki az a hantavírusjárvány, amely egy óceánjárón tört ki, és amelynek utasai több országba, köztük az Egyesült Államokba is továbbutaztak. Bár a szakértők szerint nincs szó újabb világjárványról, az eset ismét ráirányította a figyelmet a globális egészségügyi rendszerek sérülékenységére és az amerikai járványügyi felkészültség hiányosságaira.

Gasztroenteritisz: sokak szerint kezd ijesztően hasonlítani a hantavírusos ügyre

Több mint ezer ember rekedt egy luxushajón Franciaországban. A gasztroenteritisz miatt az utasokat nem engedik partra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!