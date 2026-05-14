Súlyos járvány ütötte fel a fejét Magyarországon, a hatóságoknak azonnal lépnie kell

Hajdúhadházon, 2026. május 14-én, csütörtökön számolt be az önkormányzat arról, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint Hepatitis A-járványhelyzet alakult ki a településen. A Hepatitis A-fertőzések pontos száma egyelőre hivatalosan nem ismert, de önkormányzati információk szerint legfeljebb 20 beteg lehet, miközben a kontaktszemélyek száma több százra tehető – hívta fel a figyelmet a HAON.
Léptek a hatóságok
A járási hivatal közlése szerint megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az önkormányzati fenntartású intézmények bejáratainál kézfertőtlenítő pontokat helyeztek ki, az érintett családok pedig az ÁNTSZ által javasolt fertőtlenítő- és tisztítószereket kapnak.
Így terjedhet a Hepatitis A, azaz a vírusos májgyulladás
A Hepatitis A vírus jellemzően széklettel szennyezett vízzel, élelmiszerrel, jéggel vagy közvetlen érintkezéssel terjed, ezért a kézmosás és a higiénés szabályok betartása kulcsfontosságú.
A fertőzés tünetei között hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom, valamint sárgaság is jelentkezhet.
Tünet nélkül is továbbadható
A betegség különösen azért jelenthet kockázatot, mert sok esetben enyhe vagy tünetmentes lehet, miközben a fertőzés továbbadható. A hatóságok ezért arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiéniára, különösen a gyakori, alapos kézmosásra.
