piranha

Veszélyben a férfiak becses kincse – megjelent a Dunában az emberi fogakkal támadó hererágó hal

Az Amazonas után már Magyarországon is felbukkant a férfiak rémálma. A „hererágó halként” emlegetett pacu a Dunában is megjelent, és bár alapvetően békés, harapásával súlyos sérüléseket okozhat a gyanútlan fürdőzőknek.
Egzotikus állat költözött hazánkba, egy igazi halrém fenyegeti a nudistastrandokon fürdőzőket, akik akaratlanul is könnyű célponttá válhatnak. Az Amazonas után ugyanis a Dunában is megjelent a pacu. A piranha hírhedt rokona bár alapvetően békés gyümölcsevő, egy végzetes tévedés miatt a férfiak legrosszabb rémálmává válhat, hiszen nem véletlenül nevezik hererágó halnak, hívta fel a figyelmet a kemma.hu.

A pacu, vagy ismertebb nevén hererágó hal súlyos károkat okozhat a férfiak intim testrészében – Fotó: CEM GENCO / ANADOLU

Hererágó hal fenyegeti a strandolókat

A pacu a fákról lehulló csonthéjas magvakkal és gyümölcsökkel keverheti össze a férfiak szabadon lógó szerveit. Mivel a hal látása gyenge, viszont az étvágya hatalmas, minden vízben lebegő, gömbölyded formára azonnal rástartol. A tények.hu beszámolója szerint a faj emberszerű fogaival és brutális szorításával pillanatok alatt képes helyrehozhatatlan és életveszélyes sérüléseket okozni az intim területeken, szóval nem árt az óvatosság.

