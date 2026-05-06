Ijesztő rángás elalváskor? Komoly betegséget is jelezhet

A szakemberek máig nem tudják pontosan, mi okozza a furcsa tünetet. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint az elalvás során az idegrendszer és az izmok fokozatosan ellazulnak, amit az agy tévesen zuhanásként vagy megbotlásként értelmezhet. Erre reagálva a test hirtelen összerándul, ezt nevezzük hipnikus rándulásnak – írja a The Sun.

A hipnikus rándulás akár a Parkinson-kór korai tünete is lehet

Fotó: Unsplash

Ezért kell odafigyelni a hipnikus rándulásra

A legtöbb esetben nincs ok aggodalomra, a hipnikus rándulás ártalmatlan. Ritkán azonban komolyabb problémák előjele is lehet. Egyes kutatások szerint összefügghet például a Parkinson-kór korai tüneteivel, és bizonyos esetekben szívproblémákra is utalhat.

Egy 2016-os olasz kutatás arra jutott, hogy a jelenség gyakrabban fordul elő parkinsonizmusban szenvedő betegeknél, ráadásul az alvás minőségét is jelentősen ronthatja. Emellett a gyakori rándulások olykor szapora szívveréssel is együtt járhatnak, ami mögött akár komolyabb szív-érrendszeri gond is állhat.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a legtöbb embernél életmódbeli tényezők állnak a háttérben. Ilyen például a stressz, a szorongás, az alváshiány, a koffein- vagy nikotinfogyasztás, illetve a késő esti intenzív testmozgás.

A koffein és a nikotin serkentő hatású, így megnehezíthetik az elalvást, míg a stressz miatt megemelkedett kortizolszint szintén rontja az alvás minőségét. Az esti edzés pedig felpörgetheti a szervezetet, ami szintén kiválthatja a hirtelen rándulásokat.

Bár a jelenség ijesztő lehet, a szakemberek szerint általában nem igényel kezelést. Ha azonban rendszeresen zavarja az alvást, vagy más tünetek is társulnak hozzá, érdemes orvoshoz fordulni.

Újabb felfedezés: váratlan dolog derült ki a délutáni alvásról

Sokan bűntudattal gondolnak a napközbeni pihenésre, pedig a tudomány egyre több előnyét igazolja. A délutáni alvás nemcsak a közérzetet javíthatja, hanem kifejezetten jótékony hatással lehet az agyműködésre és a tanulási képességekre is.

Hiába alszik 8 órát? Ezek a valódi okok, amiért mégis kimerülten ébred

Sokan azt hiszik, ha megvan a napi 7-8 óra alvás, akkor minden rendben van, mégis rengetegen kelnek fel fáradtan. A szakértők szerint nem az alvás mennyisége, hanem a minősége a döntő.