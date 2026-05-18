Meghalt a híres magyar újságíró

Hódos Hajnalka halála nagy veszteség a magyar sajtó számára: az újságíró rövid, méltósággal viselt betegség után hunyt el. A szomorú hírt párja, Polyák László és lánya, Petra osztotta meg a közösségi oldalon – írja a Blikk.

Hódos Hajnalka halála megrázta a magyar sajtót, kollégái és olvasói is megrendülten búcsúznak tőle Fotó:Illusztráció/Unsplash

Hódos Hajnalka halála után egy bátor újságíróra emlékeznek

Hódos Hajnalka pályafutását gasztrobloggerként kezdte, a Malackaraj szerzőjeként vált ismertté. Egyedi, szókimondó, ironikus stílusa hamar kiemelte a hazai blogvilág szereplői közül. Később többek között az NLC, a 24.hu és a Femina felületein is dolgozott.

Írásait humor, társadalmi érzékenység és erős igazságérzet jellemezte. Nem félt kényes témákhoz nyúlni, és akkor is kiállt mások mellett, ha emiatt támadások érték.

Szülővárosa, Baja is gyakran megjelent cikkeiben. Büszke lokálpatriótaként fontos volt számára a helyi identitás, a közösség és azoknak a történeteknek a bemutatása, amelyek sokszor kevesebb figyelmet kapnak.

Társadalmi érzékenységét 2021-ben díjjal is elismerték: a MÚOSZ és a Fellowes pályázatán nyert egy olyan interjúval, amely a sérült gyermekeket otthon ápoló családok küzdelmeit mutatta be. A díjnyertes cikk a sérült gyermeket nevelő anyák nehézségeire irányította a figyelmet.

Utolsó írásai között olyan témák is szerepeltek, amelyek az emberi méltóságot, a női sorsokat és a társadalmi felelősséget állították középpontba. Hódos Hajnalka halálával a magyar média egy őszinte, érzékeny és bátor hangot veszített el.

Párja tehetetlenül nézte, ahogy elragadja a víz a magyar sportújságírót

Egy hétvégi túra végzetes tragédiába torkollott Szlovákiában. A Magas-Tátra egyik népszerű útvonalán a 41 éves magyar újságírót, Török Viktor életét vesztette, miközben párjával kirándult. A mentőalakulatok csak másnap találták meg a férfi holttestét, a történtek az egész sportújságíró-társadalmat megrázták.

Gyász: elhunyt a magyar sportújságírás meghatározó alakja, Dávid Sándor

Életének 90. évében elhunyt Dávid Sándor aranytollas újságíró, sportriporter. Gyászol a magyar sport.