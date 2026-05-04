Több mint húsz éve rosszul tudtuk a Hooligans Királylány című slágerének történetét

A Hooligans Királylány című slágere nem egy nőről, hanem Biricz Tiborról, vagyis Riki Churchről szól. A történet szerint a dal azért született, mert a basszusgitáros rendszeresen késett a próbákról – derül ki a Blikk írásából.

Nem is egy nőről szól a Hooligans Királylány című slágere

Miről szól a Hooligans Királylány című slágere?

Közel negyed évszázada vált országosan ismertté a Hooligans a Királylány című slágerrel, amelyet sokan egy elkényeztetett, anyagias nőről szóló dalnak tartanak. A dal igazi háttere azonban egészen más: a történet nem egy nőről, hanem Biricz Tiborról, vagyis Riki Churchről, a Junkies egykori basszusgitárosáról szól.

A Kultúrbarbár zenével foglalkozó oldal szerint a szöveget Barbaró Attila írta poénból, amikor Riki rendszeresen késett a zenekari próbákról. A basszusgitáros igazi rock’n’roll figura volt: színes, feltupírozott hajjal, kisminkelve lépett fel, a dalban szereplő „gyönyörű szép szivárvány” pedig az ő színes kontaktlencséjére utalt.

A dal születéséről 2018-ban Szekeres András, a Junkies frontembere is beszélt egy interjúban. Elmondása szerint Kiss Endi, a Hooligans dobosa átküldte nekik a Királylányt, ők pedig húsz perc alatt írtak rá szöveget, miközben Riki éppen késett a próbáról.

Riki Church 2020-ban távozott a Junkiesból, 2023-ban, 53 évesen halt meg súlyos betegség következtében.

