Új néven él Horváth Csenge: így bukott le

Megszületett Fésűs Nelly első unokája, Jana, aki egy budapesti magánkórházban jött világra. Horváth Csenge és párja, Barabás Ottó életében azonban nem ez volt az egyetlen nagy fordulat.
Horváth Csenge magánéletében fontos fordulatokról derültek ki új részletek: Fésűs Nelly lánya titokban ment hozzá párjához, Barabás Ottóhoz, még várandóssága idején. A fiatal modell nemrég adott életet első gyermekének egy budapesti magánkórházban – írja a Blikk.

Horváth Csenge titokban ment hozzá párjához, Barabás Ottóhoz
Fotó: Máté Krisztián

Az esküvő után már új nevet használ Horváth Csenge

Horváth Csenge kisbabája május 21-én, csütörtök délután született meg egy budapesti magánkórházban. Fésűs Nelly első unokája a Jana nevet kapta. Bár a szülés eredetileg május 18-ra volt kiírva, a baba végül néhány nappal később érkezett. Horváth Csenge névváltoztatása is ekkor került nyilvánosságra: a magánklinika orvosa már Barabás Csengeként találkozott vele, ami arra utal, hogy az esküvő után felvette férje, Barabás Ottó vezetéknevét, és elhagyta korábbi nevét.

A pár még a szülés előtt adott interjút, amelyben kapcsolatuk kezdetéről meséltek. Barabás Ottó így fogalmazott: 

Ez akkora ajándék szerintem a jó Istentől, az élettől, hogy ennél nagyobbat nem is tudott volna adni.

Elmondása szerint kapcsolatukat sok véletlen és sorsszerű találkozás formálta. Csenge felidézte, hogy egy erdélyi utazás során ismerkedtek meg: a kiuccanás szerelemhez és végül családalapításhoz vezetett. A pár életében egymást követve sűrűsödtek az események: a titkos esküvő, a névváltoztatás és az első gyermek érkezése rövid idő alatt hozott teljes fordulatot az életükben.

Megszületett Horváth Csenge kislánya – ezt a nevet kapta

A boldogság határtalan a családban, miután megszületett a pár első gyermeke. Horváth Csenge most életének legfontosabb pillanatát élheti át, miután világra jött kislánya.

 

Horváth Csenge különleges képen mutatta meg a terhespocakját

Horváth Csenge különleges fotót osztott meg közösségi oldalán: barátnőjével együtt pózolnak, mindketten várandósan.

 

 

