Új néven él Horváth Csenge: így bukott le

Horváth Csenge magánéletében fontos fordulatokról derültek ki új részletek: Fésűs Nelly lánya titokban ment hozzá párjához, Barabás Ottóhoz, még várandóssága idején. A fiatal modell nemrég adott életet első gyermekének egy budapesti magánkórházban – írja a Blikk.

Horváth Csenge kisbabája május 21-én, csütörtök délután született meg egy budapesti magánkórházban. Fésűs Nelly első unokája a Jana nevet kapta. Bár a szülés eredetileg május 18-ra volt kiírva, a baba végül néhány nappal később érkezett. Horváth Csenge névváltoztatása is ekkor került nyilvánosságra: a magánklinika orvosa már Barabás Csengeként találkozott vele, ami arra utal, hogy az esküvő után felvette férje, Barabás Ottó vezetéknevét, és elhagyta korábbi nevét.

A pár még a szülés előtt adott interjút, amelyben kapcsolatuk kezdetéről meséltek. Barabás Ottó így fogalmazott:

Ez akkora ajándék szerintem a jó Istentől, az élettől, hogy ennél nagyobbat nem is tudott volna adni.

Elmondása szerint kapcsolatukat sok véletlen és sorsszerű találkozás formálta. Csenge felidézte, hogy egy erdélyi utazás során ismerkedtek meg: a kiuccanás szerelemhez és végül családalapításhoz vezetett. A pár életében egymást követve sűrűsödtek az események: a titkos esküvő, a névváltoztatás és az első gyermek érkezése rövid idő alatt hozott teljes fordulatot az életükben.