Megszületett Horváth Csenge kislánya – ezt a nevet kapta

Horváth Csenge életének egyik legboldogabb időszakát éli: megszületett első gyermeke. A gyönyörű modell és férje, Barabás Ottó immár szülőként kezdhetik meg közös életük új fejezetét, miután világra jött kislányuk, aki a Jana nevet kapta. A hírek szerint Horváth Csenge és a baba is jól vannak, a család pedig hatalmas örömmel fogadta az újszülött érkezését. A kislány néhány nappal később született meg annál, mint amikorra eredetileg várták – írja a Blikk.

Megszületett Horváth Csenge kislánya, Jana

A modell korábban már elárulta, hogy kapcsolata férjével szinte sorsszerűen alakult. Bár eleinte nem lelkesedett az erdélyi utazásért, végül Gyergyószentmiklóson ismerte meg későbbi férjét, Barabás Ottót. Csenge később úgy fogalmazott, azonnal megfogta, ahogyan az üzletember a barátaival és a keresztgyerekeivel bánt. Horváth Csenge és férje eddig viszonylag visszafogottan kezelték magánéletüket, még házasságukról sem beszéltek sokat nyilvánosan.

A 23 éves modell egy budapesti magánkórházat választott a szülés helyszínéül, ahol az volt a legfontosabb szempont, hogy az első napokat nyugodt, családias környezetben tölthessék együtt.