Szívszorító vallomást tett megromlott kapcsolatáról a népszerű magyar zenész

Horváth Tamás őszintén beszélt édesapjával való megromlott kapcsolatáról. Az énekes elmondta, hogy édesanyja halála és az apjával való eltávolodás miatt sokszor gyökértelennek érzi magát.

Horváth Tamás és párja Fotó: MW Bulvár

Horváth Tamás apjával való kapcsolata

Horváth Tamás a Budapest Park Instagram-videójában arról beszélt, hogy édesapjával korábban viharos volt a viszonya, ma azonban szerinte már inkább arról lehet beszélni, hogy nincs közöttük valódi kapcsolat. Úgy fogalmazott, a szülői energiák minden életkorban fontosak, és ha ez megszakad, az ember könnyen elveszítheti a kapaszkodóit.

Horváth Tamás új párja miatt romolhatott meg a viszony.

A zenész édesapja korábban a Blikknek másként írta le a helyzetet. Azt mondta, szerinte a fia az, aki nem veszi fel neki a telefont, és a kapcsolatuk azután romlott meg, hogy Horváth Tamás megismerkedett párjával, Péterfi Andreával. Az apa szerint az is feszültséget okozott, hogy ők jóban maradtak az énekes korábbi barátnőjével.

Horváth Tamás viszont úgy látja, voltak olyan helyzetek, amelyeket már nem akart elfogadni. Szerinte nem érdemes mérgező kapcsolatban maradni csak azért, hogy valaki megfeleljen a családi elvárásoknak.

Horváth Tamás feleségének múltjáról olyan részlet derült ki, amiről eddig alig beszéltek

Horváth Tamás az elmúlt hónapokban nemcsak a munkában pörgött fel, hanem a magánéletben is komoly megpróbáltatásokkal nézett szembe. Felesége sérülése és korábbi betegsége miatt különösen feszült időszak áll mögöttük.

Sokkoló képet posztolt Horváth Tamás balesetet szenvedett felesége

Hosszadalmas és fájdalmas rehabilitáció vár Péterfi Andreára, akinek lábát egy súlyos sérülés után harminccentis velőűrszeggel és öt csavarral kellett rögzíteni. A jelenleg kerekesszékbe kényszerült édesanyát a mindennapi teendőkben és az ápolásban férje, Horváth Tamás és fia odaadóan segíti.