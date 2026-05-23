Forróság csap le az országra – ezeket az italokat jobb, ha messziről elkerüli

A szakértők szerint a megfelelő folyadékpótlás és hidratálás elengedhetetlen hőség idején. A szervezet ilyenkor sokkal több vizet veszít izzadással, ezért a megfelelő folyadékbevitel hiánya akár hőgutához, vesekárosodáshoz vagy hosszabb távon vesebetegség kialakulásához is vezethet - tájékoztat a Focus.

A hőség idején különösen fontos a megfelelő vízfogyasztás

Milyen italokat kerüljünk hőségben?

A szakemberek szerint érdemes kerülni a magas cukortartalmú italokat, különösen:

a cukros üdítőket;

az energiaitalokat;

a túlzott mennyiségű limonádét;

a hígítás nélküli gyümölcslevet;

az alkoholos italokat;

a túl hideg, jeges italokat.

Ezek az italok fokozhatják a szomjúságérzetet, emellett megterhelhetik a szervezetet is.

Mit igyunk nagy hőségben?

A szakértők szerint ezek a legjobb választások a nyári melegben:

csapvíz;

ásványvíz;

enyhén hűtött víz;

cukormentes gyógytea;

cukormentes gyümölcstea;

hígított gyümölcslé;

frissítő víz citrommal vagy uborkával.

A megfelelő hidratálás segíthet csökkenteni a kiszáradás és a rosszullét kockázatát.

Miért veszélyes a cukros üdítő hőségben?

A cukros üdítők és a limonádé magas cukortartalma miatt a szervezet még szomjasabbnak érezheti magát. A túl sok cukor ráadásul fokozhatja a húgysavtermelést és gyulladásos folyamatokat is elindíthat a szervezetben.

Mennyi folyadékot kell inni hőségben?

Egy átlagos napon körülbelül másfél-két liter folyadék bevitele ajánlott. Hőség idején azonban a fokozott izzadás miatt napi két-három liter folyadékra is szüksége lehet a szervezetnek.

A folyadékpótlás különösen fontos idősek, gyermekek és fizikai munkát végzők esetében.

Miért nem ajánlott a jéghideg ital nyáron?

Bár a jéghideg italok elsőre frissítőnek tűnhetnek, a szervezet számára valójában plusz terhelést jelenthetnek. A túl hideg italok hatására a test fokozhatja a hőtermelést és az izzadást.

A szakemberek szerint ezért a langyos vagy enyhén hűtött italok sokkal kedvezőbbek lehetnek nyáron.

Hogyan védekezzünk a hőguta ellen?

A szakértők ezeket tanácsolják:

igyunk rendszeresen vizet;

kerüljük a cukros üdítőket;

maradjunk árnyékban a legmelegebb órákban;

viseljünk világos ruházatot;

kerüljük a túlzott fizikai megterhelést;

fogyasszunk vízben gazdag zöldségeket és gyümölcsöket;

figyeljünk a folyamatos hidratálásra.

A hőguta súlyos állapot lehet, ezért fontos időben felismerni a tüneteket.