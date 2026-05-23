Forróság csap le az országra – ezeket az italokat jobb, ha messziről elkerüli

A nyári melegben különösen fontos, hogy odafigyeljünk arra, mit iszunk napközben. A hőség idején nem minden ital segíti megfelelően a szervezet működését, egyes italok pedig akár fokozhatják is a rosszullét vagy a kiszáradás kockázatát.
A szakértők szerint a megfelelő folyadékpótlás és hidratálás elengedhetetlen hőség idején. A szervezet ilyenkor sokkal több vizet veszít izzadással, ezért a megfelelő folyadékbevitel hiánya akár hőgutához, vesekárosodáshoz vagy hosszabb távon vesebetegség kialakulásához is vezethet - tájékoztat a Focus.

A hőség idején különösen fontos a megfelelő vízfogyasztás
Milyen italokat kerüljünk hőségben?

A szakemberek szerint érdemes kerülni a magas cukortartalmú italokat, különösen:

  • a cukros üdítőket;
  • az energiaitalokat;
  • a túlzott mennyiségű limonádét;
  • a hígítás nélküli gyümölcslevet;
  • az alkoholos italokat;
  • a túl hideg, jeges italokat.

Ezek az italok fokozhatják a szomjúságérzetet, emellett megterhelhetik a szervezetet is.

Mit igyunk nagy hőségben?

A szakértők szerint ezek a legjobb választások a nyári melegben:

  • csapvíz;
  • ásványvíz;
  • enyhén hűtött víz;
  • cukormentes gyógytea;
  • cukormentes gyümölcstea;
  • hígított gyümölcslé;
  • frissítő víz citrommal vagy uborkával.

A megfelelő hidratálás segíthet csökkenteni a kiszáradás és a rosszullét kockázatát.

Miért veszélyes a cukros üdítő hőségben?

A cukros üdítők és a limonádé magas cukortartalma miatt a szervezet még szomjasabbnak érezheti magát. A túl sok cukor ráadásul fokozhatja a húgysavtermelést és gyulladásos folyamatokat is elindíthat a szervezetben.

A kutatások szerint a rendszeres cukrosüdítő-fogyasztás növelheti a krónikus vesebetegség kialakulásának kockázatát is. A szakemberek ezért inkább a vízfogyasztást javasolják.

Mennyi folyadékot kell inni hőségben?

Egy átlagos napon körülbelül másfél-két liter folyadék bevitele ajánlott. Hőség idején azonban a fokozott izzadás miatt napi két-három liter folyadékra is szüksége lehet a szervezetnek.

A folyadékpótlás különösen fontos idősek, gyermekek és fizikai munkát végzők esetében.

Miért nem ajánlott a jéghideg ital nyáron?

Bár a jéghideg italok elsőre frissítőnek tűnhetnek, a szervezet számára valójában plusz terhelést jelenthetnek. A túl hideg italok hatására a test fokozhatja a hőtermelést és az izzadást.

A szakemberek szerint ezért a langyos vagy enyhén hűtött italok sokkal kedvezőbbek lehetnek nyáron.

Hogyan védekezzünk a hőguta ellen?

A szakértők ezeket tanácsolják:

  • igyunk rendszeresen vizet;
  • kerüljük a cukros üdítőket;
  • maradjunk árnyékban a legmelegebb órákban;
  • viseljünk világos ruházatot;
  • kerüljük a túlzott fizikai megterhelést;
  • fogyasszunk vízben gazdag zöldségeket és gyümölcsöket;
  • figyeljünk a folyamatos hidratálásra.

A hőguta súlyos állapot lehet, ezért fontos időben felismerni a tüneteket.

Mit okozhat a kevés folyadék hőségben?

A kevés folyadékbevitel miatt besűrűsödhet a vér, ami megterhelheti a szív- és érrendszert. Emellett romolhat a vesék működése is. A súlyos kiszáradás szédülést, gyengeséget, fejfájást, rosszullétet, szélsőséges esetben pedig hőgutát és vesekárosodást is okozhat.

