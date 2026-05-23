Forróság csap le az országra – ezeket az italokat jobb, ha messziről elkerüli

A szakértők szerint a megfelelő folyadékpótlás és hidratálás elengedhetetlen hőség idején. A szervezet ilyenkor sokkal több vizet veszít izzadással, ezért a megfelelő folyadékbevitel hiánya akár hőgutához, vesekárosodáshoz vagy hosszabb távon vesebetegség kialakulásához is vezethet - tájékoztat a Focus.
Milyen italokat kerüljünk hőségben?
A szakemberek szerint érdemes kerülni a magas cukortartalmú italokat, különösen:
- a cukros üdítőket;
- az energiaitalokat;
- a túlzott mennyiségű limonádét;
- a hígítás nélküli gyümölcslevet;
- az alkoholos italokat;
- a túl hideg, jeges italokat.
Ezek az italok fokozhatják a szomjúságérzetet, emellett megterhelhetik a szervezetet is.
Mit igyunk nagy hőségben?
A szakértők szerint ezek a legjobb választások a nyári melegben:
- csapvíz;
- ásványvíz;
- enyhén hűtött víz;
- cukormentes gyógytea;
- cukormentes gyümölcstea;
- hígított gyümölcslé;
- frissítő víz citrommal vagy uborkával.
A megfelelő hidratálás segíthet csökkenteni a kiszáradás és a rosszullét kockázatát.
Miért veszélyes a cukros üdítő hőségben?
A cukros üdítők és a limonádé magas cukortartalma miatt a szervezet még szomjasabbnak érezheti magát. A túl sok cukor ráadásul fokozhatja a húgysavtermelést és gyulladásos folyamatokat is elindíthat a szervezetben.
Mennyi folyadékot kell inni hőségben?
Egy átlagos napon körülbelül másfél-két liter folyadék bevitele ajánlott. Hőség idején azonban a fokozott izzadás miatt napi két-három liter folyadékra is szüksége lehet a szervezetnek.
A folyadékpótlás különösen fontos idősek, gyermekek és fizikai munkát végzők esetében.
Miért nem ajánlott a jéghideg ital nyáron?
Bár a jéghideg italok elsőre frissítőnek tűnhetnek, a szervezet számára valójában plusz terhelést jelenthetnek. A túl hideg italok hatására a test fokozhatja a hőtermelést és az izzadást.
A szakemberek szerint ezért a langyos vagy enyhén hűtött italok sokkal kedvezőbbek lehetnek nyáron.
Hogyan védekezzünk a hőguta ellen?
A szakértők ezeket tanácsolják:
- igyunk rendszeresen vizet;
- kerüljük a cukros üdítőket;
- maradjunk árnyékban a legmelegebb órákban;
- viseljünk világos ruházatot;
- kerüljük a túlzott fizikai megterhelést;
- fogyasszunk vízben gazdag zöldségeket és gyümölcsöket;
- figyeljünk a folyamatos hidratálásra.
A hőguta súlyos állapot lehet, ezért fontos időben felismerni a tüneteket.
Mit okozhat a kevés folyadék hőségben?
A kevés folyadékbevitel miatt besűrűsödhet a vér, ami megterhelheti a szív- és érrendszert. Emellett romolhat a vesék működése is. A súlyos kiszáradás szédülést, gyengeséget, fejfájást, rosszullétet, szélsőséges esetben pedig hőgutát és vesekárosodást is okozhat.
10 000 lépés, 2 liter víz, reggeli: mi igaz ezekből az egészséget érintő szabályokból?
Sokan követik a legismertebb életmódszabályokat anélkül, hogy tudnák, honnan származnak. Az egészség megőrzése szempontjából azonban érdemes újragondolni a 10 000 lépés, a napi folyadékbevitel és a reggeli szerepét.
Kávé vagy tea? Az egyik ital titokban porlasztja a csontjaidat
Egy tíz éven át tartó, közel tízezer idősebb nő bevonásával készült kutatás megvizsgálta, hogyan hat a tea és a kávé fogyasztása az öregedő csontokra. Az eredmények szerint a teázás enyhe védőhatással bírhat a csípőcsontokra, míg a túlzott kávéfogyasztás összefüggésbe hozható a csökkent csontsűrűséggel.
A kutatások szerint a rendszeres cukrosüdítő-fogyasztás növelheti a krónikus vesebetegség kialakulásának kockázatát is. A szakemberek ezért inkább a vízfogyasztást javasolják.