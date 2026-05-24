Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

Az anticiklon hatására egyre melegebb levegő érkezik Magyarország fölé, ezért az időjárás a hét elején alapvetően napos és száraz marad. Vasárnap nagyrészt derült vagy gyengén felhős égbolt várható, csapadék pedig sehol sem valószínű - tájékoztat a HungaroMet.

Az időjárás a hét elején még nyárias arcát mutatja

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között alakulhat. Az északkeleti, északi szél napközben több helyen megélénkülhet, főként az Alföldön és az Alpokalján, estére azonban fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Késő estére általában 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap estétől hétfő reggelig észak felől több magasszintű felhő érkezhet, de továbbra is sok helyen derült marad az ég. Az északi, északkeleti határ közelében hajnalban néhol gyenge zápor vagy jelentéktelen eső előfordulhat, de számottevő csapadék továbbra sem várható.

A hét közepén fordulat jöhet az időjárásban

A meteorológiai előrejelzések szerint kedden még kitart a meleg, napos idő, szerdán azonban hidegfront érkezhet. A front hatására több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, és elszórtan kisebb csapadék is kialakulhat.

Jelentősebb fronthatás vasárnap nem terheli a szervezetet. A frontérzékenyek számára kedvezőbb időszak következhet, az időjárás okozta tünetek sokaknál enyhülhetnek vagy teljesen megszűnhetnek - írja a Köpönyeg.