A csütörtöki időjárást még alapvetően napos idő jellemzi, amelyet fátyol- és gomolyfelhők tarkítanak. A délutáni óráktól azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak – írja a Köpönyeg.

Időjárás: még kitart a napsütés csütörtökön, de hétvégére megérkezik az eső (A kép illusztráció.)

A délies szél sokfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, estére pedig 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken tovább erősödik a felhősödés nyugat, délnyugat felől. A délutáni óráktól egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. A délnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet.

Hétvégi időjárás: lehűlés és csapadék várható

Szombatra erősen felhős, sok helyen borult idő valószínű. A nap első felében főként a Dunántúlon és a Duna–Tisza közén lehet csapadék, majd délutántól országszerte egyre többfelé eredhet el az eső.

Záporok, zivatarok és akár beágyazott zivatarok is kialakulhatnak, helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megerősödik. A maximum-hőmérséklet továbbra is 20-21 fok körül várható.

A vasárnapi időjárás már kifejezetten borongós és csapadékos lesz. Sokfelé tartós esőre, záporokra kell készülni, és egy-egy zivatar sem kizárt. A nappali csúcshőmérséklet már csak 13 és 21 fok között alakulhat, így a hét végére jelentősen visszaesik a hőmérséklet.

