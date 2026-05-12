Kegyetlenül szeszélyes lesz az időjárás a héten, durva fordulat vár ránk

Kedden reggelig délelőttig sokfelé eshet az eső, majd napközben átmeneti szünet lehet. De délután délen, majd a Dunától keletre újabb eső, zápor várható, keleten zivatarok is előfordulnak. Az északnyugati szél viharossá fokozódhat – Írja a Köpönyeg.hu. 10 és 20 fok között mozog az időjárás, nyugaton lesz a hűvösebb.

Esős időjárás lesz a héten

Szerdán többórás napsütésre és északnyugat felől érkező gomolyokra számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás.

Reggel 0 és 9, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön eleinte sok napsütésre van kilátás, majd délután délnyugat, nyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek. 20-22 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken délnyugat felől több hullámban valószínű zápor, zivatar. A délkeleti szél megélénkül. 20-25 fok körüli kellemes hőmérséklet várható.

Szombaton erősen felhős idő ígérkezik többfelé esővel, záporral, zivatarral. Az északias szél nagy területen lehet erős. Marad a 22 fok körüli csúcsérték.