Időjárás: megérkezett az előrejelzés, amitől sokan tartottak

Kedden a sok napsütés mellett nyugat felől fokozatosan felhősödik az ég, de záporokra csak estétől, főként a Dunántúlon van esély – írja a Köpönyeg.hu. A délnyugati szél időnként megerősödik, az időjárás pedig kora nyárias szinten, 25 fok körül alakul.

Esősre fordul az időjárás

Fotó: Pixabay

Szerdán délnyugat felől tovább vastagszik a gomolyfelhőzet. Kezdetben a Dunántúlon, majd egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is.

A csúcshőmérséklet 20 és 27 fok között alakulhat.

Csütörtökön a reggeli csapadékot követően felszakadozik a felhőzet, ám délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél eleinte délnyugati, majd északnyugati irányba fordul és élénk lesz. A hőmérséklet 23 fok körül várható.

Pénteken gyakran gomolyfelhők zavarják a napsütés, és elszórtan eső is előfordulhat. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a nappali felmelegedés 22 fok körül alakul.

Szombaton változó felhőzet mellett több órás napsütés ígérkezik, helyenként záporokkal. A déli, délkeleti szél megélénkül, és ismét melegebb levegő érkezik: délután 21–27 fok valószínű.