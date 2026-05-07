Nyári fordulat jön? Mutatjuk, mit tartogat az időjárás

A záporos napok után ismét erősödik a felmelegedés, és a hét második felében fokozatosan egyre kellemesebb, melegebb időre számíthatunk. Bár továbbra is változékony arcát mutatja az időjárás, a napsütéses időszakok egyre hosszabbak lesznek, és a hőmérséklet is emelkedő tendenciát mutat – írja a Köpönyeg előrejelzése.

A záporok után nyárias időjárás várható – Fotó: Unsplash

Milyen időjárás várható?

Pénteken a hajnali és reggeli párás, ködös foltok gyorsan feloszlanak, ezt követően naposabb és gomolyfelhős időszakok váltják egymást. Délután főként északon és északkeleten fordulhat elő zápor, miközben a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. A délnyugati szél időnként élénk lökéseket is hozhat.

Szombaton már erősebben gomolyfelhős égboltra készülhetünk. Eleinte inkább délen, majd a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, sőt helyenként tartósabb eső is előfordulhat. A hőmérséklet nem változik érdemben, továbbra is körülbelül 22 fok körül alakul.

Vasárnap viszont már kedvezőbb idő körvonalazódik: többnyire napos, kellemes idő várható, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést.

A záporok esélye jelentősen csökken, miközben a hőmérséklet 22 és 28 fok közé emelkedik, így többfelé már kifejezetten nyárias hangulat alakulhat ki. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkülhet, de összességében nyugodtabb, melegebb idő zárja a hétvégét.