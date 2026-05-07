Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött! Putyin megtámadhatta a NATO-t? Rendkívüli a készültség

Ezt látnia kell!

Máris megvan a hónap gyorshajtója! Szép számlát kapott

időjárás

Nyári fordulat jön? Mutatjuk, mit tartogat az időjárás

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégére egyre több helyen kisüt a nap, miközben a hőmérséklet is emelkedik. Az időjárás a változékony napok után nyugodtabb, melegebb képet mutat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárászáporhőmérsékletfelmelegedés

A záporos napok után ismét erősödik a felmelegedés, és a hét második felében fokozatosan egyre kellemesebb, melegebb időre számíthatunk. Bár továbbra is változékony arcát mutatja az időjárás, a napsütéses időszakok egyre hosszabbak lesznek, és a hőmérséklet is emelkedő tendenciát mutat – írja a Köpönyeg előrejelzése.

A záporok után nyárias időjárás várható
A záporok után nyárias időjárás várható – Fotó: Unsplash

Milyen időjárás várható?

Pénteken a hajnali és reggeli párás, ködös foltok gyorsan feloszlanak, ezt követően naposabb és gomolyfelhős időszakok váltják egymást. Délután főként északon és északkeleten fordulhat elő zápor, miközben a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. A délnyugati szél időnként élénk lökéseket is hozhat.

Szombaton már erősebben gomolyfelhős égboltra készülhetünk. Eleinte inkább délen, majd a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, sőt helyenként tartósabb eső is előfordulhat. A hőmérséklet nem változik érdemben, továbbra is körülbelül 22 fok körül alakul.

Vasárnap viszont már kedvezőbb idő körvonalazódik: többnyire napos, kellemes idő várható, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. 

A záporok esélye jelentősen csökken, miközben a hőmérséklet 22 és 28 fok közé emelkedik, így többfelé már kifejezetten nyárias hangulat alakulhat ki. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkülhet, de összességében nyugodtabb, melegebb idő zárja a hétvégét.

Vége a meteorológusok karrierjének? Ők lehetnek a jövő időjósai

Nemrég egy megdöbbentő felfedezés került napvilágra a természet csodái közül. A csimpánzok képesek lehetnek előre jelezni az időjárást, és ennek megfelelően alakítják fészekrakási szokásaikat. Ez a kutatás alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az állati intelligenciáról gondolkodunk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!