A következő napokban országszerte túlnyomóan száraz, napos idő várható. Bár időnként megjelennek fátyol- és gomolyfelhők az égen, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A hétvége során fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, miközben az északi, északkeleti szél többfelé élénk marad – derül ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből.
Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett alapvetően napos idő várható. Az ország döntő részén nem valószínű csapadék. Az északias szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, bár a középső országrészben mérsékeltebb légmozgásra lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, a derült, szélvédett északi völgyekben azonban ennél hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint. 

Napos, száraz hétvégénk lesz az időjárás-előrejelzés szerint – Fotó: Unsplash
Időjárás-előrejelzés: tovább emelkedik a hőmérséklet

Szombaton is marad a napos, száraz idő, csupán kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lesz, helyenként erős lökésekkel. Hajnalban 10 és 16 fok közötti minimumokra lehet számítani, a hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A délutáni órákra 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap tovább folytatódik a száraz, napos időjárás. A gyenge gomolyfelhő-képződés mellett a csapadék esélye minimális marad. A hőmérséklet tovább emelkedik, így több helyen már 30 fok körüli vagy azt meghaladó csúcsértékeket is mérhetnek. Az élénk északi, északkeleti szél ugyanakkor időnként továbbra is felfrissítheti a levegőt.

