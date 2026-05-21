Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett alapvetően napos idő várható. Az ország döntő részén nem valószínű csapadék. Az északias szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, bár a középső országrészben mérsékeltebb légmozgásra lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, a derült, szélvédett északi völgyekben azonban ennél hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint.

Napos, száraz hétvégénk lesz az időjárás-előrejelzés szerint

Időjárás-előrejelzés: tovább emelkedik a hőmérséklet

Szombaton is marad a napos, száraz idő, csupán kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lesz, helyenként erős lökésekkel. Hajnalban 10 és 16 fok közötti minimumokra lehet számítani, a hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A délutáni órákra 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap tovább folytatódik a száraz, napos időjárás. A gyenge gomolyfelhő-képződés mellett a csapadék esélye minimális marad. A hőmérséklet tovább emelkedik, így több helyen már 30 fok körüli vagy azt meghaladó csúcsértékeket is mérhetnek. Az élénk északi, északkeleti szél ugyanakkor időnként továbbra is felfrissítheti a levegőt.

