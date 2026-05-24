Erre senki sem számított: hétfőn több meglepetést is tartogat az időjárás

Hétfőn a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. A nap második felében főként az ország nyugati és északi térségeiben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket helyenként erős széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből.

Időjárás-előrejelzés: nyárias meleg és veszélyes UV-sugárzás várható

Időjárás-előrejelzés: veszélyesen erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek

A meteorológusok arra is figyelmeztetnek, hogy hétfőn az ország nagy részén nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes kerülni a tartós napozást a déli órákban, valamint gondoskodni a megfelelő fényvédelemről.

A hét további részében változékony időre lehet számítani. Kedden és szerdán többfelé záporok, zivatarok zavarhatják a napsütést, miközben a hőmérséklet továbbra is a nyárias tartományban marad. A hét második felében is gyakran képződhetnek gomolyfelhők, de hosszabb-rövidebb napos időszakok is várhatók.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hét végéig jellemzően 22–29 fok közötti csúcshőmérsékletek valószínűek, így összességében továbbra is kellemesen meleg, kora nyári időjárásra készülhetünk.

Figyelmeztetést adtak ki: veszélyes lesz kimenni a szabadba

Nagyon erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek hétfőre Magyarországon. Az UV-sugárzás az ország nagy részén elérheti vagy akár meg is haladhatja az egészségügyi szempontból kiemelten kockázatos szintet, ezért a szakemberek fokozott óvatosságot kérnek a lakosságtól.