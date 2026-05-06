Időjárás teljesen megőrül egyik nap vihar a másikon már nyár

Az előttünk álló napok időjárás szempontjából igazi átmenetet hoznak: a zivataros időszak után fokozatosan tér vissza a nyárias meleg, miközben helyenként még kialakulhatnak záporok és zivatarok – írja a Köpönyeg.

Időjárás előrejelzés: így alakul a hét közepe és a hétvége

Szerda

Délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, de estig kicsi az esély csapadékra. A délnyugati szél megerősödik, a hőmérséklet pedig 24–25 fok körül alakul — kora nyárias hangulat várható.

Csütörtök

Reggelig főleg a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, majd átmeneti szünet után a déli óráktól ismét egyre többfelé jelennek meg zivatarok. Néhol felhőszakadás is előfordulhat, a hőmérséklet 19 és 25 fok közé esik vissza. A szél élénk, zivatarok idején akár viharos is lehet.

Péntek

A reggeli ködfoltok feloszlása után napos, gomolyfelhős idő jellemző. Délután elszórtan előfordulhat zápor vagy zivatar, de már sokkal több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 20–25 fok között alakul.

Szombat

Reggel csökken a felhőzet, majd többórás napsütés várható. Délután ismét kialakulhat gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar sem kizárt. Ugyanakkor tovább melegszik az idő, akár 24–26 fok is lehet.



Figyelem! Riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le

Figyelmeztetést adtak ki szerdára 16 vármegyére, csütörtökön pedig már az egész országot érintheti a veszélyes időjárás. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a villámlás, de erős szél és jégeső is kialakulhat – derül ki az időjárás-előrejelzésből.







