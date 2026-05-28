Most még süt a nap – órák múlva jöhet az időjárási pokol

Igazi nyár eleji hangulat várható a következő napokban országszerte. Az időjárás sok napsütést, kellemes meleget és csak elszórtan kialakuló záporokat tartogat Magyarországon.
Pénteken még szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csupán vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható, az északkeleti szél viszont több helyen megélénkülhet. A délutáni órákban 25 fok körüli maximumokra lehet számítani, így ideális kirándulóidő ígérkezik – írja a Köpönyeg.

Az időjárás a következő napokban sok napsütést, kellemes meleget és helyenként záporokat, zivatarokat hozhat Fotó:Illusztráció/Unsplash

Időjárás: hétvégén már záporok és zivatarok is kialakulhatnak

Szombaton eleinte még sok napsütés várható, majd észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az északkeleti országrészben helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, de a hőmérséklet továbbra is nyárias marad: délután 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap ismét több órára kisüt a nap, gomolyfelhők azonban gyakran megjelenhetnek az égen. Csak néhol alakulhat ki futó zápor vagy zivatar. A maximum-hőmérséklet továbbra is 25–30 fok között alakulhat, miközben élénk marad a légmozgás.

Nyár első napja kellemes meleget hoz

Hétfőn, a meteorológiai nyár első napján is marad a kellemes, meleg idő. A napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de jelentősebb csapadék kialakulására továbbra is kicsi az esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26–27 fok körül alakulhat.

A mostani előrejelzés alapján a következő napok időjárása ideális lehet szabadtéri programokhoz, strandoláshoz vagy akár hosszabb hétvégi kiruccanásokhoz is.

 

