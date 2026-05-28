Most még süt a nap – órák múlva jöhet az időjárási pokol

Pénteken még szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csupán vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható, az északkeleti szél viszont több helyen megélénkülhet. A délutáni órákban 25 fok körüli maximumokra lehet számítani, így ideális kirándulóidő ígérkezik – írja a Köpönyeg.

Időjárás: hétvégén már záporok és zivatarok is kialakulhatnak

Szombaton eleinte még sok napsütés várható, majd észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az északkeleti országrészben helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, de a hőmérséklet továbbra is nyárias marad: délután 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap ismét több órára kisüt a nap, gomolyfelhők azonban gyakran megjelenhetnek az égen. Csak néhol alakulhat ki futó zápor vagy zivatar. A maximum-hőmérséklet továbbra is 25–30 fok között alakulhat, miközben élénk marad a légmozgás.

Nyár első napja kellemes meleget hoz

Hétfőn, a meteorológiai nyár első napján is marad a kellemes, meleg idő. A napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de jelentősebb csapadék kialakulására továbbra is kicsi az esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26–27 fok körül alakulhat.

A mostani előrejelzés alapján a következő napok időjárása ideális lehet szabadtéri programokhoz, strandoláshoz vagy akár hosszabb hétvégi kiruccanásokhoz is.