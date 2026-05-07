Már látszik, meddig tart az esős idő – ekkor robban be a nyárias meleg

Csütörtökön a reggeli órákig főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, majd egy rövidebb nyugodtabb időszakot követően délnyugat felől ismét egyre több helyen számíthatunk csapadékra. Keleten fordulnak elő nagyobb eséllyel zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.hu. A borongósabb időjárás miatt napközben már csak 19-25 fok várható.

Esős időjárás várható

Pénteken a hajnalban, reggel kialakuló párás, ködös foltok gyorsan feloszlanak, ezt követően hosszabb napos időszakok és gomolyfelhők váltják egymást. Délután főleg északon, északkeleten zápor is kialakulhat.

A csúcshőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, miközben a délnyugati légmozgás időnként élénk maradhat.

Szombaton erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Eleinte inkább csak délen, délutántól aztán egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok, néhol csendes eső is lehet. A hőmérsékletben nagy változás nem lesz, 22 fok körül alakul.

Vasárnap többnyire napos, kellemes idő ígérkezik, délután csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A záporok esélye a szombatihoz képest kisebb lesz. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet 22 és 28 fok közé emelkedik, igazi nyárias hangulat várható.

Hétfőn napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Zápor csak néhol fordulhat elő. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, délután már 24-29 fok valószínű.