Berobban a nyár és a 28 fok – mutatjuk, a hét melyik napján tér vissza a meleg!

Fokozatosan melegszik a levegő, egyre kevesebbet fog esni az eső. Az időjárás a hét második felében ismét kora nyáriasra fordul.
Kedden többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Elszórtan (főleg DNy-on és ÉK-en) zápor előfordulhat. Gyenge marad az északi szél – írja a Köpönyeg.hu. 21 fok köré melegszik az időjárás.

Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Szerdán ragyogó napsütés várható kevés gomolyfelhővel. Inkább csak az Alpokalján fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik.

20 és 25 fok közötti kellemes hőmérséklet ígérkezik.

Csütörtökön továbbra is sok napsütés valószínű, főleg délután gomolyfelhőkkel, de csapadékra kicsi az esély. Élénk marad a légmozgás. 24 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás. Csak néhol fordul elő csapadék. Már 21 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet délután.

Szombaton kellemes májusi időre van kilátás sok napsütéssel, délután gomolyfelhőkkel. Továbbra is kicsi az esély záporra. 25 fok köré melegszik a levegő.

Pünkösd vasárnap a napsütés mellett erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat, így marad a kora nyárias hangulat.

 

