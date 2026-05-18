Folytatódik az esős idő, de már tudjuk, mikor tér vissza a nyár!

Hétfőn nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti országrészben akár kora délutánig is megmaradhat a borús időjárás, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik – írja a Köpönyeg.hu. A legmagasabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

Hamarosan jobbra fordul az időjárás

Kedden a reggeli párás, helyenként ködös idő megszűnését követően többórás napsütésben lesz részünk, amelyet gomolyfelhők tarkítanak. Néhol zápor, zivatar is kialakulhat.

A délutáni órákra 20-23 fokig melegszik a levegő.

Szerdán többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű.

Csütörtökön a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, emellett elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. Az északi szél élénk marad, a hőmérséklet délutánra 20-25 fok közé emelkedik.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, ugyanakkor helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az északias szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések kísérhetik. A délutáni hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.