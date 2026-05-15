Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

Pénteken nyugat, délnyugat felől fokozatosan vastagszik a felhőzet, délutántól pedig egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A délnyugati légmozgás többfelé élénk, helyenként erős lehet – írja a Köpönyeg.hu. Délutánra 20-22 fokos időjárás lesz.

Marad az esős időjárás

Szombaton többnyire erősen felhős, vagy borult idő várható. A nap első felében főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén fordulhat elő csapadék, majd délutántól országszerte egyre többfelé eredhet el az eső, zápor, zivatar. Beágyazott zivatarok is lehetnek. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugatira forduló szél egyre inkább megerősödik.

A maximumok továbbra is 20-21 fok körül alakulnak.

Vasárnap borongós, csapadékos idő körvonalazódik, sokfelé tartós, kiadós esővel és záporokkal. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megerősödik. A legtöbb csapadék a középső tájakon eshet. A legmagasabb hőmérséklet már csak 13 és 21 fok között valószínű.

Hétfőn marad a hűvös, felhős időjárás, de nyugaton lassan csökken a felhőzet. Szórványosan ismét kialakulhat eső, zápor, miközben az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. Napközben 15-20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.

Kedden eleinte marad a borongós idő, majd délutánra csökken a felhőzet, kisüt a nap. Már csak futó zápor fordulhat elő. A nap első felében még erős lehet a légmozgás. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.