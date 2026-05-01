Nyolcvan éve kedvenc a sör és a virsli a munka ünnepén – vidám képeken az egykori majálisok

Időjárás: vége a hűvös napoknak, brutális felmelegedés indul!

Pénteken 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, eső nem lesz. Az időjárás a következő napokban egyre naposabb lesz, vasárnap nyárias meleg várható.
Pénteken, május 1-jén hosszabb napos időszakok mellett időnként gomolyfelhők jelennek meg, csapadék azonban nem várható, száraz időjárás lesz. Az északi légmozgás mérséklődik – írja a Köpönyeg.hu. Délutánra 14 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Kora nyárias időjárás jön
Fotó: Aniket Bhattacharya / Unsplash

Szombaton többnyire derült, napos idő ígérkezik, keleten lehet több felhő. Eső nem valószínű, a szél továbbra is gyenge marad.

A levegő 20 fok fölé melegszik.

Vasárnap szinte zavartalan napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nincs esély. Megérkezik a kora nyárias meleg, délután 20–26 fok közötti értékekkel.

Hétfőn vékony fátyolfelhők szűrhetik a ragyogó napsütést, de eső továbbra sem várható. A felmelegedés folytatódik, délutánra 22–27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Kedden fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Marad a kora nyárias jelleg, 22 és 27 fok közötti csúcshőmérséklettel.

