Durva fordulat jön a hét közepén az időjárásban

Hétfőn a szikrázó májusi napsütéses időjárást csak fátyolfelhők zavarják, melyekből kizárt az eső. A déli szél megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.

Nagyot fordul az időjárás a héten

Kedden a sok napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé a Dunántúlon fordulhat elő zápor. A délnyugati szél megerősödhet.

25 fok körüli kora nyárias meleg lesz.

Szerdán délnyugat felől tovább növekszik a gomolyfelhőzet. Eleinte csak a Dunántúlon, később egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar. 20 és 27 fok között mozoghat a csúcsérték.

Csütörtökön a hajnali csapadék után csökken a felhőzet, de délután ismét előfordulhat zápor, vagy zivatar a megnövekvő gomolyokból. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken többórás napsütésre van kilátás gomolyfelhőkkel. Csak elvétve lehet csapadék. Az ÉNy-i szél élénk marad. 22 fok körül valószínű a csúcsérték.