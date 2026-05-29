Nyári meleg robban be az országba, de van egy apró szépséghiba

Az időjárás szombaton még többnyire napos képet mutat, azonban észak felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet. Záporra vagy zivatarra elsősorban az ország északkeleti részein lehet számítani. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, de a délutáni órákban így is 24 és 30 fok közötti maximumok várhatók – írja a Köpönyeg.

Az időjárás a hétvégén sok napsütést, kellemes meleget és helyenként 30 fok közeli hőmérsékletet hozhat

Időjárás: csak néhol zavarhatja meg a hétvégét egy-egy zápor

A hét utolsó napján folytatódik a kellemes, nyárias idő. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, de csapadék csak elvétve fordulhat elő. A hétvégi időjárás előrejelzés szerint a hőmérséklet továbbra is 25–30 fok között alakulhat, miközben az élénk légmozgás több térségben is megmarad.

A nyár első napja is kellemesnek ígérkezik

Hétfőn, a meteorológiai nyár első napján is folytatódik a kedvező időjárás. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de számottevő csapadék kialakulására kevés az esély. A hőmérséklet országszerte 26–27 fok körül alakulhat, így ideális feltételek várhatják azokat, akik szabadtéri programot terveznek.

Milyen idő lesz hétvégén?

A hétvégi időjárás Magyarországon összességében kedvezően alakul. Bár elszórtan előfordulhat zápor vagy zivatar, a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep. A nyári időjárás tehát egyre inkább megmutatja magát, és a következő napokban sem kell jelentős lehűléstől tartani.