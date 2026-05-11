Hidegfront csap le az országra: eső, zivatar és viharos szél jön

Magyarországon 2026. május 12-én, kedden hidegfront alakítja az időjárás alakulását: sokfelé várható eső, zápor, keleten pedig zivatar is kialakulhat. A front mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet több térségben erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek – tájékoztat az Időkép.

Időjárás: markáns hidegfront érkezik, esővel, zivatarokkal és viharos széllel

Kedden reggel 8 és 14 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

A legmelegebb idő délkeleten várható.

Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, keleten és északkeleten viszont még ekkor is esős, záporos maradhat az idő.

Szerdán több napsütés jöhet

Szerdán eleinte sok napsütés várható, majd napközben egyre többfelé gomolyfelhők jelennek meg. Záporok főként a Tiszántúlon fordulhatnak elő.

Hajnalban 0 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15–19 fokot mérhetünk.