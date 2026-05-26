Strandidő után hidegfront, majd újabb fordulat jön az időjárásban

Egy hidegfront vet véget a strandidőnek, csütörtökön visszaesik a hőmérséklet, bár hideg nem lesz. Az időjárás a hét második felében újra napos lesz, visszatér a kánikula.
Kedden zavartalanul napos időjárás várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölé sodródhat néhány jelentéktelen felhő. Csapadék sehol sem valószínű, a szél élénk lesz – írja a Köpönyeg.hu. A délutáni órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, így igazi nyári, strandolásra csábító idő ígérkezik.

Szerdán hidegfront vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati országrészeken fordulhat elő zápor, zivatar.

A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet.

Csütörtökön a fátyolfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, miközben kissé felfrissül a levegő. Az északnyugati szél időnként még erősen fújhat. Délutánra 24-25 fok köré mérséklődik a hőmérséklet.

Pénteken továbbra is száraz, kellemesen napos idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán néhol élénkülhet meg átmenetileg. A délutáni hőmérséklet 24 és 26 fok között alakulhat.

Szombaton a nap első felében túlnyomóan napos idő várható, majd később megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Zivatarokra főként késő este lehet esély. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra ismét 26-31 fok közé melegedhet a levegő.

