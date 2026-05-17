Kettészakítja Magyarországot az időjárás – sokaknál jöhet migrén, rosszullét

Vasárnap még többfelé borult és csapadékos időjárásra kell készülni Magyarországon. Reggelig sok helyen eshet az eső, majd napközben fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, de a Tisza vonalában estig is eltarthat a csapadékos idő – írja a Köpönyeg.

Időjárás: lassan megnyugszik a légkör

Az északnyugati szél hajnalban és reggel többfelé viharossá fokozódhat, majd napközben lassan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, a legenyhébb idő a Tiszántúlon várható. A hidegfronti hatás sokaknál fejfájást, fáradtságot és ingerlékenységet okozhat.

Hétfőn nyugat felől tovább javul az időjárás, egyre több helyen szakadozik fel a felhőzet. Az ország északkeleti részén ugyanakkor még kora délutánig borongós idő és elszórt záporeső is előfordulhat.

A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, miközben az északnyugati szél fokozatosan gyengül.

Kedden már többórás napsütés jöhet

Kedden a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, ezt követően többórás napsütésre van kilátás. Gomolyfelhők ugyan kialakulhatnak, de csapadékra már kevés az esély.

A nappali felmelegedés tovább erősödik, délután 20–23 fok várható.

Szerdára kellemes tavaszi idő érkezhet

Szerdán már sok napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Az északias szél időnként még megerősödhet, de a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakulhat, így igazán kellemes tavaszi időjárás várható.