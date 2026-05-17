Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Brutális front!

Kettészakítja Magyarországot az időjárás – sokaknál jöhet migrén, rosszullét

Sport

Cristiano Ronaldo átka folytatódik Szaúd-Arábiában, a szurkolók teljesen kiakadtak – videó

időjárás

Kettészakítja Magyarországot az időjárás – sokaknál jöhet migrén, rosszullét

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap még sokfelé esős, szeles idő várható az országban. Az időjárás a hét elején fokozatos javulást hoz, szerdára pedig már 25 fok közeli, napos idő is érkezhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshőmérséklethidegfront

Vasárnap még többfelé borult és csapadékos időjárásra kell készülni Magyarországon. Reggelig sok helyen eshet az eső, majd napközben fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, de a Tisza vonalában estig is eltarthat a csapadékos idő – írja a Köpönyeg.

Az időjárás viharos szelet, esőt és hidegfrontot hoz Magyarországra a hét elején
Az időjárás viharos szelet, esőt és hidegfrontot hoz Magyarországra a hét elején Fotó:Illusztráció/Unsplash

Időjárás: lassan megnyugszik a légkör

Az északnyugati szél hajnalban és reggel többfelé viharossá fokozódhat, majd napközben lassan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, a legenyhébb idő a Tiszántúlon várható. A hidegfronti hatás sokaknál fejfájást, fáradtságot és ingerlékenységet okozhat.

Hétfőn nyugat felől tovább javul az időjárás, egyre több helyen szakadozik fel a felhőzet. Az ország északkeleti részén ugyanakkor még kora délutánig borongós idő és elszórt záporeső is előfordulhat.

A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, miközben az északnyugati szél fokozatosan gyengül.

Kedden már többórás napsütés jöhet

Kedden a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, ezt követően többórás napsütésre van kilátás. Gomolyfelhők ugyan kialakulhatnak, de csapadékra már kevés az esély.

A nappali felmelegedés tovább erősödik, délután 20–23 fok várható.

Szerdára kellemes tavaszi idő érkezhet

Szerdán már sok napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Az északias szél időnként még megerősödhet, de a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakulhat, így igazán kellemes tavaszi időjárás várható.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!