Jó lesz felkészülni, nagyot változik az időjárásunk

A hét utolsó napja nyárias időjárásra számíthatunk: a napos időszakok dominálnak, csak időnként jelennek meg fátyolfelhők az égen. A levegő gyorsan melegszik, délutánra többfelé 24–29 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk. Már a hét elejétől hozzászokhattunk a nyárias időhöz.

A vasárnapi időjárás még kegyes lesz hozzánk

A szél többnyire délkeletiről fúj, és napközben olykor meg is élénkül, de alapvetően még nem zavarja meg a kellemes időt. A nyugalmunk azonban nem lesz tartós. A délutáni óráktól délnyugat felől fokozatosan vastagodik a felhőzet, mintha csak egy láthatatlan takaró húzódna az ország fölé. Bár napközben még nem kell csapadéktól tartani, a légkör már készülődik a fordulatra – írja a Köpönyeg.

Más lesz az időjárás hétfőtől

Az igazi változás estére érkezik: ekkor már egyre több helyen eleredhet az eső, és záporok is kialakulhatnak. A nyárias meleg így lassan átadja helyét egy hűvösebb, instabilabb időszaknak, amely hétfőtől a következő napokban már sokkal mozgalmasabb időjárást hozhat. A hét első napján már egyre több gomolyfelhő képződik, és több helyen záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, apró szemű jégeső és viharos széllökések is kísérhetik.