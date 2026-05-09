Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Rendkívüli lépést jelentett be a leendő pénzügyminiszter: pótköltségvetést készítene

Sport

Szoboszlait bombagóltól fosztották meg a Liverpool és a Chelsea rangadóján

időjárás

Jó lesz felkészülni, nagyot változik az időjárásunk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van egy jó hírünk, a hét utolsó napja még szinte kánikulai hangulatot idéz. Vasárnap még nyárias arcát mutatja az időjárás, sok napsütéssel indul a nap, ám a nyugodt, tavaszvégi hangulat nem tart sokáig: délutánra már egyre inkább befelhősödik az ég, estére pedig megérkezhet az első komolyabb változás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásvasárnapelőrejelzés

A hét utolsó napja nyárias időjárásra számíthatunk: a napos időszakok dominálnak, csak időnként jelennek meg fátyolfelhők az égen. A levegő gyorsan melegszik, délutánra többfelé 24–29 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk. Már a hét elejétől hozzászokhattunk a nyárias időhöz.

A vasárnapi időjárás még kegyes lesz hozzánk
A vasárnapi időjárás még kegyes lesz hozzánk
Fotó: Unsplash

A szél többnyire délkeletiről fúj, és napközben olykor meg is élénkül, de alapvetően még nem zavarja meg a kellemes időt. A nyugalmunk azonban nem lesz tartós. A délutáni óráktól délnyugat felől fokozatosan vastagodik a felhőzet, mintha csak egy láthatatlan takaró húzódna az ország fölé. Bár napközben még nem kell csapadéktól tartani, a légkör már készülődik a fordulatra – írja a Köpönyeg.

Más lesz az időjárás hétfőtől

Az igazi változás estére érkezik: ekkor már egyre több helyen eleredhet az eső, és záporok is kialakulhatnak. A nyárias meleg így lassan átadja helyét egy hűvösebb, instabilabb időszaknak, amely hétfőtől a következő napokban már sokkal mozgalmasabb időjárást hozhat. A hét első napján már egyre több gomolyfelhő képződik, és több helyen záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, apró szemű jégeső és viharos széllökések is kísérhetik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!