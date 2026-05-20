30 fokos kánikulával robban be a nyár – mutatjuk, melyik nap csap le a hőség

Szerdán többnyire derült, napos időjárásra készülhetünk, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Zápor legfeljebb az Alpokalja térségében fordulhat elő. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz – írja a Köpönyeg.hu. Délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Jön a nyárias időjárás

Csütörtökön folytatódik a napos idő, a délutáni órákban gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására továbbra is kicsi az esély.

Az élénk szél mellett 24 fok körül alakulhatnak a maximumok.

Pénteken marad a túlnyomóan napos, kellemes idő, időnként gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A délutáni órákban 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton sok napsütésre és kellemes, kora nyárias időre van kilátás. Délután gomolyfelhők képződhetnek, de csapadékra továbbra is kevés az esély. A hőmérséklet délutánra 25 fok köré emelkedik.

Pünkösd vasárnap a napsütés mellett erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat, így marad a kora nyárias hangulat.

Pünkösd hétfőn ugyan már több gomolyfelhő képződik, marad a napos, nyárias idő. Sőt, kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés, így elérhetjük a 30 fokot is, elérkezhet az első kánikulai nap. Csapadékra kicsi az esély.