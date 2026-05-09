Megőrül az időjárás: jégesővel csap le a vihar, brutális lehűlés érkezik

Szombaton a reggeli borongósabb idő után délután sok napsütésre számíthatunk. Nem lesz csapadék. Az északi szél néha megélénkülhet – írja a Köpönyeg.hu. Kora nyárias időjárás várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal.

Teljesen megfordul az időjárás, lehűlés váltja a nyárias meleget

Vasárnap sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem fordul elő sehol sem csapadék.

Kissé tovább melegszik az idő: délután már 23-28 fok valószínű.

Hétfőn a többórás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. Zivatarok környezetében viharos kifutószél is lehet. 20 és 28 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedden kora délutánig borongós időre van kilátás sokfelé esővel, záporral. Kiadós esőre is van esély. Délután aztán csökken a felhőzet. Sokfelé lesz erős, olykor viharos az ÉNy-i szél. 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szerdán sok napsütés ígérkezik, délután gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. Lassan mérséklődik a szél. Jócskán lehűl az idő: délután csak 15-20 fok esélyes.