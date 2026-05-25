Berobban a kánikula hétfőn, de utána jön a nem várt fordulat

Igazi nyári időjárás várható hétfőn: sok napsütés, kevés felhő és 30 fok körüli csúcshőmérséklet jellemzi majd a napot. Bár elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, a legtöbb helyen száraz, meleg időre készülhetünk pünkösdhétfőn – írja a Köpönyeg.

Időjárás: forró, nyárias hétfő vár ránk, de változás jön a hét közepén (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, de ez sem rontja el a kora nyári hangulatot. Délután 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet, így sokan indulhatnak strandolni vagy szabadtéri programokra.

A hét második napján még inkább kedvez az időjárás a szabadtéri kikapcsolódásnak. Kedden szinte teljesen derült égbolt várható, csapadékra gyakorlatilag nincs esély. Az ország nagy részén 30 fok körüli maximumokat mérhetünk, miközben az élénk szél továbbra is megmaradhat.

Romlik az időjárás: érkezik a hidegfront

A jelenlegi előrejelzések alapján szerdán változás kezdődik az időjárásban. Hidegfront éri el hazánkat, amely megerősödő északnyugati szelet hoz magával. Több helyen – főként északkeleten, majd a nyugati és délnyugati tájakon – záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A front ellenére a meleg még kitart, a hőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot.

Csütörtökre már frissebb levegő érkezik az ország fölé. A fátyolfelhők mellett továbbra is sok napsütés várható, azonban a hőmérséklet visszaesik: napközben már csak 24-25 fok körüli értékekre számíthatunk.

Pénteken ismét napos, száraz idő valószínű kevés felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között alakulhat, a szél pedig már csak időnként élénkül meg.