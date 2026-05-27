Brutális hőség jön országszerte, ma tetőzik a kánikula!

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Folytatódik a hőség, csütörtökön érkezik egy kis felfrissülés. Az időjárás ezután újra felmelegszik, a hétvégén igazi nyárias idővel búcsúzik a tavasz.
Szerdán a sok napsütés után délután megnövekszik a gomolyfelhőzet, és északkeleten, valamint délnyugaton esősre fordulhat az időjárás, záporok, zivatarok alakulnak ki. Estétől nagy területen lesz erős az északnyugati szél – írja a Köpönyeg.hu. Szinte országos hőség lesz, 32-33 fok körül tetőzik a májusi kánikula.

Marad a forró időjárás
Csütörtökön csak fátyolfelhők szűrik a sok napsütést, ebből csapadék már nem lesz. Az északnyugati szél több helyen erős marad.

Felfrissül a levegő: délután 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Pénteken túlnyomóan napos és száraz időre van kilátás. Az északnyugati szél még gyakran lesz élénk. Reggel 10, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton továbbra is csak fátyolfelhők zavarják a sok napsütést. Kicsi az esély záporra. Újra erőre kap az északnyugati szél. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap gomolyfelhők jelennek meg a napsütés mellett, de továbbra is alig van esély csapadékra. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.

 

