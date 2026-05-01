Időjárás: vége a hűvös napoknak, jön a napsütés és a meleg

Végre fellélegezhetünk: a következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. Az időjárás fokozatosan kora nyáriasra fordul, és a hétvégére már igazi meleg érkezik.
Pénteken hosszabb napos időszakokra számíthatunk, időnként gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható. Az északi szél mérséklődik, a hőmérséklet délután 14 és 20 fok között alakul – írja a Köpönyeg időjárás előrejelzése.
Szombaton tovább javul az időjárás: többnyire derült, napos idő ígérkezik, legfeljebb keleten jelenhet meg több felhő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet már 20 fok fölé emelkedik, a szél gyenge marad.
Vasárnap pedig megérkezik a kora nyár: szinte zavartalan napsütés várható, csak kevés felhővel. Csapadék továbbra sem lesz, délutánra 20–26 fok közötti értékeket mérhetünk.
