Időjárás: vége a hűvös napoknak, jön a napsütés és a meleg

Pénteken hosszabb napos időszakokra számíthatunk, időnként gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható. Az északi szél mérséklődik, a hőmérséklet délután 14 és 20 fok között alakul – írja a Köpönyeg időjárás előrejelzése.

Az időjárás a hétvégére kora nyáriasra fordul, sok napsütéssel és meleggel

Szombaton tovább javul az időjárás: többnyire derült, napos idő ígérkezik, legfeljebb keleten jelenhet meg több felhő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet már 20 fok fölé emelkedik, a szél gyenge marad.

Vasárnap pedig megérkezik a kora nyár: szinte zavartalan napsütés várható, csak kevés felhővel. Csapadék továbbra sem lesz, délutánra 20–26 fok közötti értékeket mérhetünk.