Még a nap is ránk mosolyog Anyák napján – ilyen időjárásra számíthatunk vasárnap és hétfőn

Igazi kora nyárias hétvége várható, sok napsütéssel és száraz idővel. Az időjárás vasárnap és hétfőn is kedvez a szabadtéri programoknak, a hőmérséklet pedig több helyen már a 25 fokot is megközelítheti vagy meghaladhatja.
Magyarországon, 2026. május 3-án, vasárnap ragyogóan napos, száraz időjárás várható. Az ég szinte felhőtlen lesz, csapadékra nem kell számítani. A délkeleti szél időnként megélénkülhet, de a nap nagy részében kellemes, kirándulásra és szabadtéri programokra alkalmas idő ígérkezik.

Végre előkerülhetnek a napszemüvegek, napos fordulat jön az időjárásban
Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Időjárás: vasárnap sok napsütésre készülhetünk

A hajnali órákban körülbelül 11 fok körül alakulhat a hőmérséklet, délutánra pedig 23 fok köré melegszik a levegő. Ez már valódi tavasz végi, kora nyárias hangulatot hozhat, így érdemes kihasználni a napos időt.

Hétfőn még melegebb lehet

Május 4-én, hétfőn is folytatódik a száraz, napos idő. Legfeljebb kevés fátyolfelhő jelenhet meg, főként a Dunántúlon, de ez érdemben nem zavarja majd a napsütést.

A délies szél többfelé élénk lehet, északnyugaton akár erősebb lökések is előfordulhatnak. Hajnalban már nem valószínű fagy, a minimumok 1 és 10 fok között alakulhatnak, délután pedig 23–28 fokig melegedhet a levegő – tájékoztat az Időkép.

