Időjárás: kegyetlen lehűlés érkezik, jégeső és vihar csap le az országra

Vasárnap többórás napsütéses időjárásra számíthatunk, miközben délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estig nem várható csapadék – írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet még emelkedik, délután 23-28 fok körüli értékek valószínűek.

Nagyot fordul az időjárás, jégesőre is készülni kell

Fotó: Pixabay

Hétfőn a nap első felében még hosszabb napos időszakok lehetnek, délutánra azonban délnyugat felől erőteljes gomolyfelhő-képződés kezdődik, és egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, amely többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul.

Kedden délelőtt és kora délután még erősen felhős, sokfelé csapadékos idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentősebb mennyiségű esővel. A délutáni órákban nyugat felől fokozatos szakadozás kezdődik a felhőzetben. Sokfelé élénk, időnként viharos északnyugati szél fúj majd. A nappali felmelegedés mérséklődik, 15-24 fok közötti maximumokkal.

Szerdán többnyire napos idő ígérkezik, délután gomolyfelhőkkel az égen. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor. Az északnyugati szél lassan veszít erejéből. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15-21 fok várható.

Csütörtökön napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig még nem valószínű csapadék. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.