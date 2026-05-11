Brutális lehűlés jön a héten, jégeső és vihar tarolhatja le az országot

Hétfőn a többórás napsütéses időjárás mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre többfelé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek – írja a Köpönyeg.hu. 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók.

Esős időjárás várható a következő napokban

Kedden délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal. Néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassanként csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet.

15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szerdán többnyire napos, gomolyfelhős idő körvonalazódik. Csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, ugyanakkor hűvösebb lesz a reggel és a délután is: napközben 15-22 fok valószínű.

Csütörtökön délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de estig még sehol sem várható számottevő csapadék. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.

Pénteken gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, miközben a csúcshőmérséklet ismét 20 fok fölé emelkedik.