Rejtélyes változás közeleg: a meteorológusok is figyelnek

Az ország nagy részén sok napsütés várható, csupán kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra szinte sehol sem kell számítani, így a következő napokban tartósan száraz időjárás valószínű.

Nyárias időjárás várható az ország nagy részén - Képünk illusztráció

Szombaton délután 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északkeleti, északi szél sokfelé megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég, késő este általában 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakulhat, de a szélvédett, hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Vasárnap tovább fokozódhat a meleg időjárás

Vasárnap is marad a napos, száraz idő kevés felhővel. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk lökések kísérhetik, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.

A délutáni órákban 25 és 30 fok közé melegedhet a levegő, így több térségben már igazi nyári időre lehet számítani - számolt be róla a HungaroMet.

Hétfőn akár 31 fok is lehet

A jövő hét első napján is többórás napsütés várható. A fátyol- és gomolyfelhők mellett egy-egy zápor elsősorban a középső országrészben fordulhat elő, de jelentős csapadék továbbra sem valószínű. Hétfőn hajnalban általában 11 és 17 fok közötti minimumokra van kilátás, míg napközben 26 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.