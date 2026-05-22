Berobban a nyár? Ezt tartogatja az időjárás pünkösdre

Napsütéses, kellemes idő várható pénteken, a hosszú hétvégén pedig tovább fokozódik a nyárias meleg. Az időjárás a következő napokban is kedvez a szabadtéri programoknak, pünkösdhétfőn akár 30 Celsius-fok fölé is kúszhat a hőmérő.
Pénteken túlnyomóan napos, száraz időjárás várható az ország egész területén. Az égen csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg, legfeljebb a keleti határ közelében fordulhat elő egy-egy futó zápor. Az északias, illetve északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, főként a Dunától keletre. A középső országrészben mérsékeltebb légmozgás várható – tájékoztat a Köpönyeg

Időjárás: érkezik az igazi strandidő a pünkösdi hosszú hétvégére (A kép illusztráció.)
A nappali csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legtöbb helyen kellemes, nyárias idő lesz. Estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. 

Időjárás a pünkösdi hosszú hétvégén 

Szombaton továbbra is sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, de az idő összességében kellemes marad. A délutáni órákban körülbelül 25 fokos maximumokra készülhetünk. 

Pünkösdvasárnap ragyogó napsütésben bízhatunk, amelyet csak időnként zavarhatnak fátyolfelhők. Eső továbbra sem várható, így kiváló idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé emelkedik. 

Pünkösdhétfőn már strandidő is lehet 

Az ünnepi hosszú hétvége utolsó napján fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatják az eget, de számottevő csapadék ekkor sem várható. 

A hőmérséklet tovább emelkedik: a legmelegebb órákban akár 26-31 fokot is mérhetünk, így több helyen már igazi strandidő alakulhat ki.

 

