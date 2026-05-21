Megérkezik az idei első igazi strandidő: mutatjuk, mikor tetőzik a meleg

A csütörtöki időjárást alapvetően a napos, száraz idő határozza meg. A gomolyfelhők főként az ország középső harmadában szaporodhatnak fel, de tartós rossz időre sehol sem kell számítani. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz, a Dunántúlon és keleten időnként erős széllökések is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.

Időjárás: berobban a nyár, pünkösdhétfőn már 30 fok is lehet

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, így ideális idő várható szabadtéri programokhoz. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A pénteki időjárás hasonlóan alakul. Továbbra is sok napsütés várható, amelyet csak időnként zavarhatnak fátyol- és gomolyfelhők. Csapadékra nem kell készülni, ugyanakkor az élénk szél többfelé megmaradhat. Délutánra kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható, így tovább folytatódik a nyárias hangulat.

Változatos időjárás várható a hétvégén

Szombaton a nap első felében még derűs idő ígérkezik, délután azonban megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Egy-egy futó zápor kialakulása nem kizárt, de összességében továbbra is száraz, kellemes időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet pedig 25-26 fok körül alakul.

A pünkösdvasárnapi időjárás már szinte teljesen nyárias képet mutat. Sok napsütésre, kevés felhőre és száraz időre van kilátás. A délutáni órákban országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pünkösdhétfőn tovább fokozódik a melegedés. Bár több gomolyfelhő jelenhet meg az égen, továbbra is sok napsütés várható, és csapadékra minimális az esély. A legmelegebb tájakon akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első igazi kánikulai nap.