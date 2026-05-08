Brutális változás jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Péntek reggelre főleg az Alföldön képződhetnek a ködfoltok. Ezek feloszlása után napos, gomolyfelhős időjárásra van kilátás. Kicsi az esély záporra. Gyenge marad a délnyugati szél – írja a Köpönyeg.hu. 20 és 25 fok közötti kellemes idő várható.

Nyárias időjárás után lehűlés jön

Szombaton sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol-és gomolyfelhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül.

25 fok körüli nyárias meleg lesz.

Vasárnap a ragyogó napsütés mellett délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak estétől érkezik. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. A délkeleti szél megélénkül.

Hétfőn a többórás napsütés mellett gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakul. Délutántól egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kedden a nap első felében még borongós idő valószínű többfelé záporral, zivatarral, majd ÉNy felől csökken a felhőzet. Az ÉNy-i szél viharossá fokozódik. 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.