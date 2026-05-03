Már-már nyár lesz – 25 fokos meleggel robban be az időjárás

2026. május 3-án, vasárnap országszerte napos, száraz és kellemesen meleg időre készülhetünk. Az időjárás ezen a napon már inkább a kora nyarat idézi: csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet délután 20 és 25 fok között alakul, miközben a keleties szél többnyire mérsékelt marad. A következő napokban is folytatódik a napos, enyhe, helyenként már nyárias idő, bár kedden nyugat felől több gomolyfelhő érkezhet – tájékoztat a Köpönyeg.

Időjárás: ragyogó napsütés és akár 25 fokos nyárias meleg érkezik

Időjárás hétfőn: folytatódik a nyárias meleg

Hétfőn sem változik jelentősen a helyzet: továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés fátyolfelhő ugyan megjelenhet az égen, főként a Dunántúlon, de ezekből eső nem alakul ki.

A hőmérséklet tovább emelkedik, a csúcsértékek már 22 és 27 fok között alakulhatnak.

Kedden már több felhő érkezhet nyugat felől

Kedden továbbra is meleg marad az idő, ám nyugat felől gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést. Záporra, zivatarra egyelőre csak kicsi az esély, így jelentős időjárás-változásra még nem kell készülni.

A déli szél ugyanakkor egyre inkább megélénkülhet, ami már jelezheti, hogy a hét további részében változékonyabb idő is közeledhet. A

hőmérséklet kedden is 24-25 fok körül alakulhat, vagyis a kellemes, meleg tavaszi idő tovább kitart.