Kiadták a figyelmeztetést: estére durván elszabadulhat az időjárás

A meteorológiai előrejelzés szerint már csütörtök délutántól megjelenhetnek az első zivatarok a Dunántúl nyugati és délnyugati részén. Az intenzívebb cellákat viharos széllökések, kisebb jégeső és rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék is kísérheti – írja a HungaroMet.

Időjárás: egyre többfelé jöhet zivatar

Az esti és éjszakai órákban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé terjedhet, így a középső országrészben is kialakulhatnak záporok és zivatarok. A szakemberek szerint pénteken már országszerte több helyen lehet csapadék.

Különösen a keleti országrészben nő az esélye az erősebb zivataroknak, ahol akár 80–85 km/órás széllökések, 2 centiméter körüli jég és lokálisan jelentős mennyiségű eső is előfordulhat.

A meteorológusok szerint a zivatarok gyorsan kialakulhatnak, ezért érdemes figyelni a friss riasztásokat és előrejelzéseket.

Meteorológia: megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán

Kedden hidegfront alakította át az időjárást Budapesten és több vármegyében is. Szerda hajnalban megdőlt a fővárosi szélrekord, óránkénti 76 kilométeres szelet mértek.