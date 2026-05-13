Nem kegyelmez az időjárás, brutális napok jönnek

Szerdán több órára kisüt a nap, miközben északnyugat felől gomolyfelhők sodródnak fölénk, jelentősebb csapadék azonban már nem várható. A kezdetben élénk, helyenként erős szél estére mérséklődik – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban 0 és 9 fok közé hűl a levegő, délután pedig 17 fok körül alakul az időjárás.

Egyelőre marad az esős időjárás

Csütörtökön a nap első felében sok napsütés ígérkezik, majd délután nyugat, délnyugat felől záporok és zivatarok érhetik el a Dunántúlt.

A hőmérséklet délutánra 20-22 fokig emelkedik.

Pénteken délnyugat felől ismét nedvesebb léghullámok érkeznek, ezért délutántól több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A legmelegebb órákban 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal. Kiadós mennyiségű eső is eshet. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödhet. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok közé esik vissza.

Vasárnap hajnalig, reggelig még eshet az eső, majd csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az ÉNy-i szél. 15 és 20 fok között alakul mindössze a csúcsérték.