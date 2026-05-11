Hidegfront hoz fordulatot – veszélyes zivatarok érkezhetnek a héten

Magyarországon 2026. május 12-én, kedden éjfélig marad érvényben a figyelmeztető előrejelzés, amely szerint záporok, zivatarok és egy átvonuló hidegfront is alakítja az időjárást. A leghevesebb zivatarok főként a délkeleti és keleti országrészben fordulhatnak elő, de átmenetileg máshol sem kizárt viharos esemény – tájékoztatott a HungaroMet.

Zivatarok, jégeső, felhőszakadás és viharos szél miatt figyelmeztetnek: ilyen időjárás várható kedd éjfélig Magyarországon

Időjárás: zivatarok és jégeső is jöhet

Hétfőn délelőtt a középső országrészben húzódó csapadékzóna északkelet felé mozdul, majd déltől keleten is kialakulhatnak zivatarok. Délutántól délnyugat felől egyre több helyen lehet számítani viharos, 60–85 km/h-s szélre, kisebb jégre és intenzív csapadékra.

Egy-egy hevesebb zivatar környezetében 90 km/h feletti széllökés, 2 centiméternél nagyobb jég és 30 millimétert meghaladó felhőszakadás is előfordulhat.

Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hidegfront érkezik éjszaka

Estétől északnyugat felől hidegfront vonul át az országon, amelyhez újabb szórványos zivatarok kapcsolódhatnak.

Ezek reggelig kelet felé haladnak, helyenként viharos széllel és kisebb jéggel.

Kedden főként déltől estig keleten és délen alakulhatnak ki újabb zivatarok. A Dunántúlon napközben elsősorban az északnyugati térségben 65–70 km/h-s széllökések is lehetnek.

Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.