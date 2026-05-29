Nagy fordulat az időjárásban: erre készülhetünk a hétvégén

Kellemes hőmérséklettel indul a hétvége, amiből vasárnapra hőség lesz. Az időjárás a jövő héten is hasonló lesz, kedden jöhet egy frissítő zápor.
Pénteken a ragyogó napsütéses időjárást csak fátyolfelhők zavarják, eső nem várható. Az északkeleti szél néha megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. 25 fok körüli kellemes hőmérséklet várható.

Szombaton eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Zápor, zivatar inkább északkeleten fordulhat elő. Az ÉNy-i szél megerősödik.

24-30 fok valószínű délután.

Vasárnap napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Zápor, vagy zivatar csak néhol fordul elő. Élénk marad a légmozgás. Marad a 25-30 fokos maximum.

Hétfőn a nyár első napján a napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadékra kicsi az esély. 26-27 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Frissítő zápor, vagy zivatar előfordulhat. 25 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a nap folyamán növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Jelentős hőmérsékleti különbség várható: északnyugaton csupán 20 fok körüli maximumok lehetnek, míg keleten és délkeleten helyenként 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.

 

