Internetes csalót buktatott le a híres magyar influenszer

Timi elárulta, hogy fiatalon a McDonald’s-ban dolgozott, miközben hónapokig spórolt álmai rózsaszín iPhone-jára. Az influenszer végül egy internetes hirdetésen keresztül próbálta megvenni a készüléket, ám amikor kibontotta a csomagot, telefon helyett egy forrasztópákát talált benne – írja a Bors.

Az influenszer a csalással kapcsolatos videóval robbant be az internetre

Az influenszer szerint a siker rengeteg mindent elvett tőle

A történtek után Timi annyira dühös lett, hogy videót készített az átverésről, amit feltöltött YouTube-ra. A felvétel rövid idő alatt óriási nézettséget hozott, és az egész ország megismerte a „forrasztós lány” történetét. A videó akkora figyelmet kapott, hogy végül a rendőrség is komolyabban kezdett foglalkozni az üggyel.

Később kiderült, hogy az elkövető több embert is ugyanígy átvert, ezért végül letartóztatták.

Farkas Timi közben hatalmas követőtábort épített fel, és az egyik legismertebb magyar tartalomgyártó lett belőle. A siker ellenére azonban bevallotta, hogy az elmúlt évek lelkileg nagyon megterhelőek voltak számára.

Szó szerint így fogalmazott:

Ha lenne egy gombnyomás és visszacsinálhatnám, megtenném. Anyagilag adott csak az életemhez az elmúlt tíz év, azon kívül mindent elvett.

Az influenszer szerint a hírnév miatt sok baráti kapcsolata megromlott, és a magánélete is nehezebbé vált. Úgy érzi, a közösségi média világában sokszor kívülről tökéletesnek tűnik minden, miközben a háttérben rengeteg stressz és lemondás húzódik meg.