Óvodások kerültek kórházba, két gyermeket az intenzív osztályon ápolnak

Három csorvási óvodás került kórházba az elmúlt napokban lázzal, hányásos és hasmenéses tünetekkel. Közülük kettő állapota annyira súlyos volt, hogy őket Szegeden az intenzív osztályon kezelték, egy gyermek pedig Budapestre került ellátásra. Az eset miatt népegészségügyi vizsgálat indult – írja a BEOL.
Óvodások az intenzív osztályon: vizsgálják a fertőzés forrását
Vereskáné Salla Valéria intézményvezető-főigazgató szerint az elmúlt hetekben több településen is előfordult hányásos-hasmenéses megbetegedés Csorváson is megjelent, de nem tömeges formában.
Csoportonként csak néhány gyermeket érintett, végül három kisgyermek került kórházba súlyos állapotban.
A népegészségügyi hatóság vizsgálatot indított, miután felmerült az E. coli és Shigella baktérium jelenléte, amelyek együttesen fokozhatták a toxin termelést, de ezt nem igazolták. Az ÁNTSZ az intézményben és a főzőkonyhán is mindent rendben talált, a felújítás miatt áthelyezett konyhát is ellenőrizték, és kizárták, hogy az étkeztetés okozta volna a fertőzést.
Dr. Szénási Levente háziorvos szerint a hasonló fertőzések országosan is megjelennek, de a térség több településén is magasabb esetszám figyelhető meg. Mint mondta, nem járványról van szó, ugyanakkor a személyi higiénia fokozott betartása elengedhetetlen. Jó hír, hogy a két szegedi intenzív osztályon kezelt gyermek már javul, és a budapesti óvodás állapota is jobb.
Több száz gyerek egyszerre kapta el a rejtélyes fertőzést: hányás, hasmenés és tömeges pánik
Egy népszerű francia síparadicsomban váratlanul komoly egészségügyi probléma ütötte fel a fejét, ami sokak pihenését rémálommá változtatta. A gyerekek különösen érintettek, hiszen több száz fiatal turista lett rosszul rövid idő alatt.
Riasztó hírek érkeztek: veszélyben vannak az újszülöttek
Sok csecsemő már a születésekor hordoz olyan géneket, amelyek ellenállóvá teszik a baktériumokat a gyógyszerekkel szemben. Ez az antibiotikum-rezisztencia komoly nehézséget jelenthet a későbbi orvosi kezelések során. A thesszaloniki Arisztotelész Egyetem szakemberei 105 újszülött első székletét elemezték, hogy felmérjék a helyzet súlyosságát.