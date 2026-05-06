Óvodások kerültek kórházba, két gyermeket az intenzív osztályon ápolnak

Három csorvási óvodás került kórházba az elmúlt napokban lázzal, hányásos és hasmenéses tünetekkel. Közülük kettő állapota annyira súlyos volt, hogy őket Szegeden az intenzív osztályon kezelték, egy gyermek pedig Budapestre került ellátásra. Az eset miatt népegészségügyi vizsgálat indult – írja a BEOL.

Súlyos tünetekkel kerültek intenzív osztályra csorvási óvodások (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Óvodások az intenzív osztályon: vizsgálják a fertőzés forrását

Vereskáné Salla Valéria intézményvezető-főigazgató szerint az elmúlt hetekben több településen is előfordult hányásos-hasmenéses megbetegedés Csorváson is megjelent, de nem tömeges formában.

Csoportonként csak néhány gyermeket érintett, végül három kisgyermek került kórházba súlyos állapotban.

A népegészségügyi hatóság vizsgálatot indított, miután felmerült az E. coli és Shigella baktérium jelenléte, amelyek együttesen fokozhatták a toxin termelést, de ezt nem igazolták. Az ÁNTSZ az intézményben és a főzőkonyhán is mindent rendben talált, a felújítás miatt áthelyezett konyhát is ellenőrizték, és kizárták, hogy az étkeztetés okozta volna a fertőzést.

Dr. Szénási Levente háziorvos szerint a hasonló fertőzések országosan is megjelennek, de a térség több településén is magasabb esetszám figyelhető meg. Mint mondta, nem járványról van szó, ugyanakkor a személyi higiénia fokozott betartása elengedhetetlen. Jó hír, hogy a két szegedi intenzív osztályon kezelt gyermek már javul, és a budapesti óvodás állapota is jobb.